Der Stau am Frühstückstisch

at // Café Puls, das Puls 4-Frühstücksprogramm, serviert seinen Zusehern Live-Bilder zu Verkehrslagen in Österreich. Dazu wurde eine Kooperation zwischen Café Puls und der Asfinag vereinbart. Das Straßenbewirtschaftungsunternehmen beobachtet mittels 200 Kameras das Geschehen auf den heimischen Straßen. Aus diesem Angebot wird Café Puls und deren Zusehen in Hinkunft beliefert. atmedia.at