Der Spiegel relauncht E-Edition

Gleichzeitig wurde das Layout des digitalen Spiegel adaptiert und aufgeräumt. Sinn dieser Anpassung ist das Hervorheben der multimedialen Inhalte. Im Sog dieser Adaption wurden auch die iPad- und Android-Versionen des Magazins an dieses Erscheinungsbild angepasst.



Nutzer der Browser Safari und Chrome können über die Web-App Inhalte und die einzelnen Ausgaben des Spiegels herunterladen und ausdrucken. Weitere Browser-Versionen folgen, kündigt der Verlag an.



Über diese Web-App sowie die mobilen Apps ist das Magazin jeden Sonntag, ab 8 Uhr, verfügbar. Der Preis für die Einzelausgabe ist ident mit dem Kaufpreis am Kiosk respektive mit dem Abo-Preis. Mit dieser Web-App schließt der Spiegel Verlag eine Lücke hinsichtlich der zeitgemäßen und auf die Tablet-Nutzungsgewohnheiten ausgerichteten Magazin-Version.