Der Sparhansel

at // "Drei Jahre sehr seriösen" Haushaltens liegen hinter der Verlagsgruppe News, erklärt dessen Chef Oliver Voigt im Extradienst-Interview. "Sparhansel haben uns manche dafür geschimpft. Jetzt zeigt sich: Es war der richtige Weg. Die Verlagsgruppe ist heute in der Situation, Turbulenzen der Wirtschaftsentwicklung vielleicht besser als andere verkraften zu können", versucht er, die Annahmen, Gruner + Jahr könnte auch in Österreich das Magazin-Portfolio bereinigen, zu entkräften.