Der Schritt ins Neukunden-Glück

Die Kampagne läuft 2011 in HSE24-Medien sowie in Programm-Zeitschriften, Frauen-Zeitschriften, auf Facebook und in Promotions. Ziel der Kampagne ist es Zuschauer zum Erstkauf zu überzeugen. Im Mittelpunkt der Aktivierungsoffensive stehen Service- und Qualitätsthemen, Bestseller, neukunden-affine und preis-attraktive Produkte und Handelsgüter, die Kunden als besonders attraktiv bewerteten. Die Kampagne läuft auf HSE24, den beiden Special Interest-Kanälen HSE24 Extra und HSE24 Trend sowie HSE24.at.