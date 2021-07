Der Schlagkraft-Verstärker

de // Markus Andorfer wird Berater der Your Family Entertainment AG. Das Münchener Unternehmen betreibt den Kinder- und Familiensender yourfamilyentertainment. Vorstand des Unternehmens ist Stefan Piech. Andorfer, ehemals Geschäftsführer der deutschen Viacom-Ableger Nick und Comedy Central, soll die Schlagkraft des Senders deutlich erhöhen. Das Programm ist auf den Digital-Plattformen der Kablenetzbetreiber Unitymedia, BlueWin, Arcor und Vodafone in Deutschland sowie bei LiWest und Drei in Österreich empfangbar.