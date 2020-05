Der Ruf verhallt

at // Ab und zu darf einem ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz auch leid tun. So wie in dieser Woche nach der Veröffentlichung des Rechnungshof-Endberichts und dem darauf folgenden medialen Wiederkäuen der bereits seit Herbst 2008 bekannten Kritikpunkte. Wenn das Land nicht gerade versucht Fußball zu spielen und reihum potentielle Trainer die Luft mit ihren Tipps verpesten, melden sich mittlerweile scharenweise "stille" Generaldirektoren und Berater zu Wort, um Wrabetz zu erklären was er hätte besser machen sollen und können. Oder es sind Trauernde und Enttäuschte wie Hubert Wachter von News.