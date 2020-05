Der rettende ORF

at // "Der ORF hat mich vor sich gerettet", schreibt Falter-Chefredakteur Armin Thurnher. Seine journalistische Unbequemlichkeit machte ihn im ORF nicht gerade salonfähig. Das motivierte Thurnher zur Gründung des "Falter". Und darum ist er dem ORF zu Danke verpflichtet und will ihn retten. Vor dem Zugriff der Politik in die stets gefährdete journalistische Unabhängigkeit. Denn, argumentiert Thurnher, der ORF hat eine demokratische Funktion und Medienfragen sind demokratische Schicksalsfragen. Thurnher: "Diese demokratische Funktion kann der ORF nur erfüllen, wenn er im Rahmen seines politischen Auftrags auch jene Unabhängigkeit hat, die ihm ermöglicht, diesen Auftrag zu erfüllen. Er muss also politisch und ökonomisch unabhängig sein." Falter, Nr. 13, 25. März, Seite 5