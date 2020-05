at // Der IAB Austria beginnt Ende Februar kontinuierlich mittels Studie "OnlineBench" Analyse-Ergebnisse zur Leistungsfähigkeit von Online-Werbung zu veröffentlichen. So werden Vergleiche von Werbeformen angestellt und deren Wirkungsnachweise dargestellt. Dafür wurden Sujets mittels Interviews abgetestet. Weiters wird der OnlineBench Performance-Unterschiede im Cross-Media-Vergleich aufzeigen. Die Untersuchung stellt Focus an. Die Ergebnisse werden zunächst den IAB Austria-Mitgliedern zur Verfügung stehen. atmedia.at