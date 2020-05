Der ÖWA-August

Sonst zeigt die August-Ausweisung das gewohnte Nutzungskräfte-Bild. GMX.at ist mit 19,3 Millionen Visits nutzungsstärkstes Einzelangebot nähert sich als GMX Österreich Gesamt in den Dachangeboten mit 41,2 Millionen Visits an das Nutzungsvolumen des ORF.at Networks mit 43,7 Millionen Visits an. Microsoft Advertising weist zum zweiten Mal nicht aus.



adworx ist vor Herold/AboutMedia die größte Vermarktungsgemeinschaft. austria.com/plus folgt.