Der Mut zur Lücke

at // "Wer nicht wirbt, stirbt!". Dieses geflügelte Wort in der Branche erweitert Harald Jossé um: "Wer traditionell wirbt, auch". Zu werben ist risikoreicher geworden, schreibt der Geschäftsführer von Brand Control in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nicht zuletzt wegen falscher Werbeversprechen. Jossé: "Man wünschte manchmal, David Ogilvy käme nochmals zur Erde zurück, um den heutigen Werbekretins mit ihren hanebüchenen Übertreibungen und ihrer realitätsverleugnenden Schönwetterkommunikation die Leviten zu lesen."