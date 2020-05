Der Medien-Egoist

de // Bodo Hombach, Geschäftsführer der WAZ Gruppe, skizziert in einem heute erscheinenden Essay den Typus "Medien-Egoisten", der bei der Wahl seiner Medien immer kritischer werde und den Wert seiner Zeit dafür extrem hoch einschätze. "Er ist nicht bereit, sie an die Hütchenspieler und Marktschreier zu verhökern. Er hält sie sich vom Leib, die Buchstabenzüchter in Käfighaltung, die Textverarbeiter, die das Prinzip Gammelfleisch auf das Marktsegment Information übertragen wollen". Werben & Verkaufen, Ausgabe 1, 8. Jänner 2009