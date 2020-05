Der Krise Folgen

de // "Der Start in das Jahr 2009 verlief für uns nicht zufriedenstellend", beschönigt Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender von Henkel das soeben veröffentlichte Quartalsergebnis. Akqusitionsbedingt stieg der Umsatz um 3,1 Prozent in den ersten drei Monaten 2009 auf 3,258 Milliarden Euro. Der organische Umsatz ging im Quartalsvergleich jedoch um sieben Prozent zurück. Die Schwere des wirtschaftlichen Abschwungs wird am bereinigten betrieblichen Ergebnis deutlich: minus 26,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie spiegelt dieses Bild wider: minus 39,2 Prozent.