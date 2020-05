Der Kinder-Stern

Simpsons, Scheidung der Eltern, Mittelalter-Bilder

Der "Stern für Jungs und Mädchen ab zehn Jahren" liegt mit hundert Seiten Umfang vor und ist in fünf Rubriken - Intro, Was ist?, Wie geht's?, Was kommt?, Was soll's? - gegliedert. Die erste Ausgabe dreht sich um Johnny Depp, Miley Cyrus, Emma Watson, die Ölpest im Golf von Mexiko und Mode-Tipps der 15-jährigen Bloggerin Anouk.