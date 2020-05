Der Kampf um Romy

at // Voten, voten im ganzen Land, wer sind die beliebtesten Entertainer im ganzen Land? Zum 20. Mal eröffnet der Kurier den Romy-Reigen. Die Nominierten stehen fest. Sie sind nun auch öffentlich bekannt. Ab kommenden Freitag kann man seine Zuneigung zu Christine Neubauer, Karl Markovics, Dominic Heinzl, Mirjam Weichselbraun, Maria Furtwängler sowie Stermann und Grissemann durch Wahl in der jeweiligen Kategorie ausdrücken. Am 25. April werden die Gewählten eventuell zu Romy-Preisträgern gekürt, freuen sich und dürfen ihren Familien, Chefs, Mentoren, Vorbildern und der Welt im Rahmen einer Gala für den Preis danken. Kurier, Seite 34