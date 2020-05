Der Jumbo-Pilot

at // Oliver Voigt, Verlagsgruppe News-Geschäftsführer, peilt im laufenden Geschäftsjahr ein Rekordergebnis an und kann nicht sagen was 2009 kommt. "Wir fliegen ein bisschen wie die Piloten eines Jumbos in die Nebel des neuen Jahres", erklärt er im Interview mit dem Branchen-Magazin a3 Boom. Er denkt an Best und Worst Case-Szenarien. Im schlechtesten Fall, so Voigt, "rechnen wir mit maximal 15 Prozent Anzeigenminus". Ein Minus von bis zu zehn Prozent im kommenden Jahr könnte die Verlagsgruppe News verkraften.