Der Hintergrund macht die Nachricht

Zukunftsmedien machen Druck

Kernbotschaft der Kampagne ist, dass der österreichische Printmarkt mit stabilen Auflagen, vergleichbaren Reichweiten eine, in Relation zu internationalen Medienmärkten fast schon einzigartige Qualität besitzt. Wobei der VÖZ schon Wert darauf legt, dass es sich hier um eine Kampagne für Kaufzeitungen und Kaufmagazine handelt. "Mit dieser Kampagne positionieren sich die Titel als erfolgreiche Medien der Zukunft. Sie bieten auf allen Plattformen einen bedeutenden Mehrwert, den wir bewusst machen wollen", unterstreicht Helmut Hanusch, Vorsitzender des VÖZ-Boards Werbemarkt die Kommunikationsabsicht.



Von diesen Mehrwerten sind auch junge Leser überzeugt. Der VÖZ verweist auf eine OECD-Studie in der die österreichen Kauftitel von dieser Lesergruppe als " Zukunftsmedien" klassifiziert werden. Und in einer von der Fachhochschule St. Pölten angestellten Studie, für die junge Leser befragt wurden, wurde ermittelt, dass diese "Vorteile aus dem Lesen von Zeitungen und Magazinen in Schule, Universität und Beruf" ableiten.



Die von Ogilvy Wien realisiert Kampagne wird für den Lesermarkt zunächst in allen Printmedien der VÖZ-Mitglieder platziert und anschließend auch auf den dazugehörigen Newsportalen platziert sein. In der ersten Phase werden 20 Print-Sujets und vier Online-Varianten eingesetzt. Ab 3. September ist die Kampagnen-Microsite Zeitunge-Magazine.at online. Dort stellen die involvierten Printmedien kostenlose Kennlern-Abos zur Verfügung.



Die Kampagne im Werbemarkt läuft mittels Anzeigen in Fachmedien, einer Broschüre und einer Mailing-Aktion. Die Kreativlösung dreht sich um eine leere Bühnenkulisse, deren räumliche Tiefe mit Fakten, Hintergründen und Informationen korrespondiert. Vollständig wird diese Metapher erst mit dem gesamten Text. Diese Kreationen werden tagesaktuell und medienspezifisch im Kampagnen-Zeitraum vervollständigt.



Basis dieser Kampagne ist die in Deutschland von der Zeitungs Marketing Gesellschaft ebenfalls lancierte Awareness-Kampagne. In deren Mittelpunkt steht eine Broschüre mit Fakten zur Zeitung und die Informationsplattform Die-Zeitunge.de.