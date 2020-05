Der Grazer und die Grazerin

die Grazerin wurde in einer Auflage von 167.000 Stück gedruckt und als Beilage zum Partner, dem Grazer in der steirischen Landeshauptstadt und deren Großraum vertrieben. Wer die Zielgruppe ist, liegt aufgrund der Betitelung dieser Line-Extension auf der Hand.



die Grazerin hat sich mit den zwei Ausgaben bewährt. Siegfried Wurzinger, Geschäftsführer des Grazer, bestätigt, dass das Magazin fortgeführt wird. Die künftige Erscheinungsfrequenz ist noch in Schwebe. Sie ist marktabhängig, kommentiert Wurzinger. Was in diesem Fall das Potenzial des Titels im lokalen Werbemarkt bedeutet.