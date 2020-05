Der Graf erscheint für SAT.1

de, atUnheilig und der Sänger der Band, der als "Der Graf" bekannt ist, treten in der am 17. März 2012 anlaufende Image-Kampagne von SAT.1 auf. Die Bildsprache der Kampagne lehnt sich an das Video zum Song "Lichter der Stadt" der Band an. Der Sender verknüpft hier die Eigenbewerbung mit dem neuen Album-Release von Unheilig, der einen Tag vor dem Kampagnenstart erfolgt.