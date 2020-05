Der eingebildete Kranke

at // "Es geht mir aber auf die Nerven, dass der ORF wie ein Patient behandelt wird, der es vielleicht noch über Silvester schafft, aber jedenfalls mit starkem Husten ins neue Jahr geht", quittiert Programmdirektor Wolfgang Lorenz die Kurier-Frage ob die "Anstalt ziemlich im Eck sei". Dass der ORF kein Patient ist, so Lorenz, "ist Resultat einer schlechten Kommunikation des ORF nach innen und nach außen". Und die Erfolge kommen unter die Räder. Und wie das Programm in Zukunft um 30 Millionen Euro gekürzt aussieht: "Wir werden alles Talent aufbieten, dass die Zuseher 2009 nichts davon merken", sagt Lorenz. Und es muss eine eigene Show für das Wochenede entwickelt werden.