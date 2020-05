Der DealHamster ist los

Semantischer Suchhamster

"Wir haben den Markt untersucht und gestgestellt, dass es zu allen möglichen Kategorien massenweise Gutscheine gibt, aber keine Sammelstelle gefunden, die Interessierten eine Plattform anbietet, das für sie lukrativste Angebot zu finden", erklärt DealHamster-CEO Stefan Kalteis dazu. Die Plattform ist in 15 verschiedene Produktkategorien unterteilt. Die angebotenen Gutscheine können ausgedruckt werden oder stehen als Code, der in Online-Shops eingelöst werden kann, zur Verfügung. DealHamster vereinfacht damit das Couponing und reduziert die Direktmarktingkosten von Anbietern. Die Kunden werden in der Presale-Phase dort abgeholt wo sie sich informieren und eine erste, kaufentscheidende Wahl treffen. Auf DealHamster.com, so Kalteis, "können alle Aktionen und Angebote einerseits topaktuell und für jeden auffindbar angeboten werden, andererseits können sich Kunden einen Marktüberblick schaffen, bevor sie einkaufen". Die Gutschein-Suchmaschine arbeitet mit semantischen Technologien und liefert deshalb kontextbezogene Ergebnisse.



atmedia.at