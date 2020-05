Der Blog-Drucker

usa // Ob Blogger Journalisten sein wollen oder können, ist in Europa noch nicht ausgestritten. In den USA sind zwar auch nicht alle Differenzen ausgeräumt, jedoch machen sich da Joshua Karp daran mittels The Printed Blog aus Bloggern Print-Journalisten zu machen. Karps Start-Up ist der Versuch, zweimal täglich eine Gratis-Zeitung mit lokalen Blogbei- und einträgen zu realisieren. Die erste Ausgabe erscheint am 27. Jänner in Chicago und San Francisco. Eine New York-Ausgabe soll folgen.