Der Blasse

at // Lothar Lanz, der designierte Finanz-Vorstand der Axel Springer AG, hat lange Jahre als Finanzchef der ProSieben Sat.1-Gruppe hinter sich. Von Georg Kofler in das Unternehmen geholt, blieb Lanz bis vergangenes Jahr der Sendergruppe treu. Für Haim Saban verhandelte Lanz bereits mit der Springer-Gruppe und seinem jetzigen Vorgänger Steffen Naumann über den Kaufpreis des ProSiebenSat.1-Anteils von Springer. Lanz Vita ermöglicht Überlegungen ob Springer einen neuen Anlauf in das TV-Geschäft nimmt. Süddeutsche Zeitung, Seite 15