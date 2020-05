Der Anfang am Ende der Mauer

at // Am 2. September 1989 erschien die erste Ausgabe von "Freizeit", dem Hochglanz-Magazin zur Tageszeitung Kurier. "Es war ein manchmal schwieriger Weg zum größten Tageszeitungsmagazin im gesamten deutschsprachigen Raum", kommentiert Gründer und Chefredakteur Michael Horwitz die Entwicklung knapp. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es am 5. September eine "besonders umfangreiche und edle" Ausgabe. Anzeigenkunden erhalten für diese Ausgabe ihre Buchungen verdoppelt. atmedia.at