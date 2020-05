Der 60-Millionen-Mann

at // So wird Richard Grasl bereits ORF-intern genannt, weiß die Tageszeitung Österreich. Denn hinter den Kulissen, wird kolportiert, hätten sich SPÖ und ÖVP auf Grasl als nächsten kaufmännischen Direktor geeinigt obwohl die Ausschreibung des Jobs erst erfolgt. Generaldirektor Alexander Wrabetz wird demnach Grasl am 17. Dezember dem Stiftungsrat präsentieren.