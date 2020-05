Cash-Song

Dieser 10.000.000.000ste Titel war von Johnny Cash "Guess Things Happen That Way". Dem Käufer - Louie Sulcer aus Woodstock/Georgia - brachte der Download einen iTunes-Gutschein im Wert von 10.000 US-Dollar ein. Das iTunes-Portfolio besteht derzeit aus zwölf Millionen Songs, 55.000 TV-Episoden, 8.500, davon 2.500 in HD-Qualität, Spielfilmen.



atmedia.at