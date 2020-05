Depilan von pjure isobar enthaart

In der Kommunikation steht klarerweise Produkt und Anwendungsbereich im Fokus. Die damit verbundenen Einflußfaktoren Nacktheit und die dazu in Korrelation stehende Darstellung von Frauen oder Männer erlauben, ohne in die Plumpheit abzurutschen oder den Werberat auf den Plan zu rufen und trotzdem Aufmerksamkeit zu erzeugen, ein durchaus eng gestecktes Kreativkonzept.



Die Agentur ergänzt die Bildkomposition um eine Textkreation, die versucht mit Doppelbedeutung pfiffig zu sein und lautet: "Mit Depilan Intimenthaarungscreme gibt's glatt nichts zu sehen." Und sie passt stimmig in das Gesamtbild dieser Produktkampagne.

Credits:

Auftraggeber: Merz Consumer Care; Geschäftsführer: Franz Pogatsch; Produktmanagement: Elisabeth Felkl, Stefanie Reiß;



Agentur: pjure isobar; GF: Helmut Kosa; Account Director: Albin Lenzer; Account Manager: Daniela Paunovska; Creative Director: Wolfgang Kindermann; Art Director: Edith Heigl; Grafik: Pia Lokay; Text: Wolfgang Kindermann;

Fotografie: Joachim Haslinger; Bildbearbeitung durch Rotfilter und von Andreas Furtner.