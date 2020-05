Dentsu legt Angebot für Aegis Group

Der japanische Werbekonzern setzt hier den unter " Dentsu Innovation 2013" firmierenden und 2009 definierten Management-Plan um, in dem die Fortsetzung der globalen Expansion sowie die Intensivierung des digitalen Geschäfts fixiert sind.



Die Aegis-Akquisition soll die Stärkung der Dentsu-Position und -Präsenz in Europa sowie in den US nach sich ziehen. Gleichzeitig nimmt Dentsu wiederum durch die von Aegis im asiatisch-pazifischen Raum erhöhten Werbedruck durch deren Expansion.



Beide Konzerne sprechen angesichts des bevorstehenden Deals davon, dass sie "die selben fundamentalen Werte, Philosophie und strategische Absichten teilen".



Abgesehen von der Zustimmung der Aegis-Aktionäre muss die Akquisition noch wettbewerbsrechtlich geprüft und abgesegnet werden. Ein Closing des Deals könnte im vierten Quartal 2012 erfolgen.



Zur Aegis Group gehören die Unternehmen Carat, Isobar, iProspect, Posterscope und Vizeum.