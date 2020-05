Dentsu Aegis übernimmt Explido

Mit der Akquisition konsolidiert das Agentur-Network den Wettbewerb für iProspect und schärft das Leistungsprofil dieser Agentur. Explido, ein 135 Mitarbeiter starkes Unternehmen, wird in das iProspect-Geschäft und in dessen internationales Netzwerk integriert. Das künftige iProspect-Geschäft wird von einem gemeinsamen von der Explido-Geschäftsführung - Dirk von Burgsdorff, Matthias Riedle, Andreas Rüttinger - angeführten Management Board geleitet.



Das iProspect-Team in Deutschland wächst damit von derzeit rund 70 auf über 200 Mitarbeiter an.