Denk.at, Kampagne für Crowd und Kraut

"Der durchschnittliche Parlamentsabgeordnete ist männlich und 51 Jahr alt. Mit den politischen Beobachtern sieht es ganz ähnlich aus", präzisiert Denk.at-Initiator Milo Tesselaar den Begriff "Altherrengesellschaft".



Die Initiative und deren Mitglieder, darunter Investment-Punk Gerald Hörhan oder whatchado-Mitbegründer Ali Mahlodji, wollen "frischen Wind in die ewigen Debatten bringen" und sich Gehör in diesen Debatten zu "gegenwärtigen, gesellschaftspolitischen Herausforderungen" verschaffen.



Denk.at postuliert das Ziel, in Österreich "einen Gernationenwechsel einzuläuten" und setzt dazu auf die Stimulierung der öffentlichen Meinung.



Dazu will und wird die Initiative bis zum bevorstehenden Wahlsonntag in fünf Tageszeitungen in Kommentaren zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung nehmen und Denk.at als Sprachrohr der Initiative-Anliegen in Stellung bringen.



Um die Nachhaltigkeit ihrer Bürgerarbeit zu gewährleisten, führt die Initiative eine Crowd Funding-Aktion via Startnext durch. Mit den dort lukrierten, freiwilligen Beiträgen aus der Internet-Community will Denk.at die künftigen Projekte finanzieren.



Als Dank für diese pekuniäre Einsatzbereitschaft wird die Initiative einen Acker in der Umgebung von Melk an der Donau bestellen und pro Spender einen Krautkopf anpflanzen, um die Schwarmfinanzierung in der Realität als Kraut-Funding zu veranschaulichen.