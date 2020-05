Denham Psycho, a Tribue to Jeans and ...?

artHosen, Hipster und Horror. Oder so ähnlich. Flickering Wall, eine in London und Amsterdam arbeitende Agentur, formulierte die von Regisseur Hugo Keijzer gepflogene Verehrung für den Yuppie-Horror-Roman American Psycho von Bret Easton Ellis in ein Zitat und einen Werbekurzfilm für Denham Jeans um. Und Patrick Bateman tritt als Hipster, nicht weniger gefühlsecht und verhaltensoriginell, auf: