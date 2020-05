Democracy Now! rückt vor

Technischer Zwischenstopp nötig

Das Nachrichtenmagazin wird in US-TV-Standard - NSTC - produziert, per Podcast-Technologie zu Okto transferiertr und muss dann in ein europäisches TV-Signal umgearbeitet werden. Ab 9. September ist das einstündige Magazin von Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr zu sehen. Okto strahlt Democracy Now! seit 1. Dezember 2009 aus und gehört zu den 850 TV-Stationen auf denen das Magazin zu sehen ist.