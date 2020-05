Demner: Wir sind da etwas altmodisch

Wien

Budgetnachverhandlungen hie und da

Ich habe mein Leben lang nicht in Krähwinkel-Dimension gedacht. Wenn eine Agentur wie wir, vom Standortaus in 16 Ländern tätig ist, darunter in derundaber auch in vielen CEE-Staaten, versteht sich das von selbst. Übrigens: Wir wurden für diesen Pitch ebenfalls angefragt, aber ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass wir für die Volksbank tätig sind. Wir sind da etwas altmodisch. Auch wenn ein zehnmal größeres Budget da ist, betreuen wir unseren Kunden und rennen nicht irgendwelchen Phantomen nach.

Also nur eine kleine Lanze für den Standort Österreich?



Demner: Wir haben seinerzeit die Beitrittskampagne für das EU-Referendum gemacht und ich konnte in der Folge persönlich, was meine Lebensqualität betrifft, sowie als Agentur von dem Aufschwung profitieren. Viele unserer Kunden sind ja erfolgreich nach Osteuropa gegangen und haben uns mitgenommen. Also werde ich jetzt keine besonderen philosophischen Betrachtungen über den Standort anstellen. Es steht einem Unternehmen wie einer Bank jedenfalls zu, auch ohne Wettbewerbspräsentationen zu sagen, diese oder jene Agentur wollen wir. Aber es ist natürlich Aufgabe der Kammer solche Aspekte im Auge zu behalten.



Zum aktuellen Geschäft. Musste die Werbebranche die Preise senken?



Demner: Ich weiß, dass es hie und da Budgetnachverhandlungen gibt. Das Geschäft funktioniert ja so, dass die Agentur in der Regel einen Rahmenvertrag hat, der auch die finanziellen Dinge regelt. Diese Planbarkeit hat sich im letzten Jahr reduziert, weil viele ihre Budgets zurückhielten. Teilweise ist das Geschäft schlechter geworden, andere Kunden wiederum haben ausgeweitet, weil es enorm gut geht. Daher richtet sich die Vergütung in den meisten Fällen so, wie sich das Budget bewegt. Aber der Kunde hat jederzeit das Recht es zu verändern.



Und wie schaut es mit den eigenen Etats aus?



Demner: Wir haben das große Glück, dass wir mit den meisten unserer Kunden überwiegend langjährig zusammen arbeiten. Die wissen genau, dass diese Agentur eine Art Punze für Erfolg ist. Und sie wissen auch, dass die Cents, die sie bei uns einsparen, nicht die wesentlichen Parameter sind. Das sind die Millionen Euros, die sie in die Medien und anderweitig investieren.

Vergleichbare Leistungen unter Druck

Also wen trifft die Wucht der Werbekrise?



Demner: Die Medien, und zwar in einem ungeahnten Ausmaß. Dort, wo du ersetzbare oder extrem vergleichbare Leistung anbietest, und das ist im Medienbereich oft so, bist du einem enormen Druck unterworfen. Man muss sich nur den ORF anschauen, da sind abenteuerliche Einbrüche im Gange. Bei den Agenturen kann ich es insgesamt nicht so gut abschätzen



Und wie lautet das Resumee für Sie?



Demner: Es ist ein durchwachsenes Jahr. Es wird nur dadurch gerettet, dass wir extrem erfolgreiche Kunden haben, die teilweise zulegten. Zum Beispiel die XXX Lutz-Gruppe, im ersten Halbjahr mit plus neun Prozent, während Mitbewerber zurückgefallen sind. Und daran waren wir wohl ein wenig beteiligt. Wir machen bei Rewe Werbung, für Ja!Natürlich, für Chef Menü, Penny und auch für die Fleischmarke Hofstädter. Handel, der geht generell gut.



Warum ist das so?



Demner: Weil die Leute im Zuge der Unsicherheit, was ist mit den Banken, ist mein Geld noch sicher, sich sagen, ich stecke das lieber in mein Zuhause. Ein neues Cocooning. Die Welt ist so grauslich draußen, also ziehen wir uns zurück. Die Leute gehen auch weniger oft in Restaurants, dafür leisten sie sich eben daheim etwas.