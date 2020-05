Demner's Ambivalenz

Elterliches Observationsfernrohr

Die Reichweiten der heimischen Werbeträger tut er mit der Erklärung ab: "Das Internet ist ein sehr fragmentiertes Medium. Die große Reichweite bringen die Massenmedien." Und seine persönliche Online-Nutzung, in diesem Fall geht es um das elterliche Observationsmedium Facebook dient dazu, um mit seinem studierenden Sohn in Kontakt zu bleiben: "Auch wenn er nicht anruft, weiß ich doch, was er gerade so treibt." So wird aus der Mediennutzungs- nie eine nur annähernde Marktanteilsrealität für digitale Medien entstehen und Österreich unverändert hinter dem europäischen Durchschnitt nachhinken.



Format, Nr. 12, Seite 40