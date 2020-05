Demner, Merlicek & Bergmann und die Wunderlinge

atDie Schaffung der Rewe-International-Eigenmarke Wunderlinge war an anderer Stelle schon Thema in diesem Medium. Damit die Urwüchsigkeit und Ausdrucksstärke des, unter diesen Namen vermarkteten Obst und Gemüse auch ihre Prägnanz in der Marktkommunikation erhält, dafür ist Demner, Merlicek & Bergmann verantwortlich.