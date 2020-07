Demner lockt Ausländer rein

at, chDas Schweizer Volk entschied sich unlängst in einer Abstimmung gegen offene Grenzen und gegen das, was in der politischen Auseinandersetzung dazu als "Massenzuwanderung" apostrophiert wird. Am davon betroffenen Arbeitsmarkt setzt nun Demner, Merlicek & Bergmann an. Die Agentur offeriert Kreativen Österreich als Alternative zu den Schweizer Zugangsbeschränkungen. Und lockt mit Ausländer rein!