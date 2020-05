Delivery Hero kauft Lieferheld

Delivery Hero erwarb auch Gesellschaftsanteile am britischen hungryhouse. Diese Beteiligung bewegt sich in einer nicht näher definierten Dimension und in einer Grösse die entsprechenden Einfluss auf das Unternehmen ermöglicht.



Diese Zukäufe finanziert Delivery Hero durch eine neuerliche Finanzierungsrunde und frisches Kapital. Zu den Investoren des 2011 gegründeten Unternehmens zählen Tengelmann, Holtzbrinck Ventures, Kite Ventures und Point Nine Capital.



Neben Team Europe bilden der Österreicher und Team Europe-Venture-Partner Markus Fuhrmann und Niklas Östberg das Gründerteam. Östberg, CEO von Delivery Hero, teilt sich künftig die Geschäftsführung des vergrößerten Unternehmens mit Fabian Siegel, der als Lieferheld-CEO in die Delivery Hero Holding kommt.