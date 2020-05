Delivery Hero erhält viel frisches Kapital

Das frische Kapital für das Unternehmen, das derzeit in 23 Märkten tätig ist, kommt von zwei bereits beteiligten Investoren. Und zwar von der US-Venture-Capital-Firma Insight Venture Partners und dem russischen Early-Stage-Investor Kite Ventures. Russische Wurzeln hat der Neu-Investor Vostok Nafta, der auf Bermuda ansässig ist und sich auf strategische Beteiligungen im Bereich von 0,25 bis 14 Prozent fokussiert hat.



Mit deren Investment erhöht sich das in Delivery Hero investierte Kapital auf mittlerweile 635 Millionen Dollar.



Wie das Unternehmen beziffert, generieren die Restaurant-Partner, die über Delivery Hero angeboten und vermittelt werden derzeit "mehr als eine Milliarde Dollar" Umsatz und "liefern mehr als zehn Millionen Mahlzeiten pro Monat" aus.



In Österreich steht Delivery Hero hinter Mjam.at. Dieses Unternehmen wickelt in Wien beispielsweise die Hauszustellung für McDonald's ab. Mjam.at bietet derzeit 751 Restaurants und deren kulinarische Angebot an.