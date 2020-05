de, at, chMit Maren Delicat verstärkt der E-Mail-Marketing-Dienstleister Epsilon International seine Kundenberatung. Delicat wird als Account Managerin die Betreuung globaler Kunden übernehmen. In ihren Verantwortungsbereich fällt somit die Betreuung von Epsilon-Kunden in Österreich und der Schweiz.