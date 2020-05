Defizit bei WDR

Sparziele nachjustieren

Der öffentlich-rechtliche Rundfunkanbieter will im kommenden Jahr 1,35 Milliarden Euro Erträge erwirtschaften. Dem sollen Aufwendungen in Höhe von 1,41 Milliarden Euro gegenüberstehen. Der WDR muss, in Erwartung weiter zurückgehender Gebühreneinnahmen, seinen Sparkurs verschärfen.