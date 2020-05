Deezer kooperiert mit Springer-Musik-Medien

Konkret werden in die redaktionellen Inhalte der auf ganz unterschiedliche Musik-Stile, -Genres und Zielgruppen fokussierten Portale kuratierte Playlists im Deezer-Player integriert. Die Musik-Auswahl wird von den jeweiligen Umgebungen der genannten Portale - Startseite, News, Reviews, Features, etc. - bestimmt sein und abgestimmt auf diese Umfelder ausgespielt werden.



Dieses Musik-Customizing wird wiederum auf Deezer.com mittels Auswahl zu den drei Medien-Marken reflektiert.



Darüber hinaus ist diese Kooperation um ein vollständige kommunikative Wechselwirkung zu generieren in Deezer-Events und in die um die Medien und den Musik-Streaming-Dienst angeordneten deutschsprachigen Social Media-Foren verlängert.



