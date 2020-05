Deezer installiert Österreich-Geschäftsführer

Dauchez kündigt an, Deezer mit der erfolgten Finanzierung bis 2016 zum "weltweit führenden digitalen Musik-Service" zu machen und "fünf Prozent des Musikmarktes zu repräsentieren". Der Streaming-Dienst ist derzeit in 160 Märkten verfügbar und wird von zwei Millionen Nutzern mittels Abonnement bezogen und bezahlt.



Die Eckpfeiler in der Deezer-Expansion sind: lokale Künstler auf eine globale Bühne zu bringen; lokale Musikgeschmäcker zu reflektieren und entsprechende Angebotsportfolios in Märkten anzubieten sowie exklusive Partnerschaften mit Mobilfunk-Unternehmen wie beispielsweise T-Mobile. Dauchez spricht von derzeit 14 Partnerschaften zu denen 2012 voraussichtlich noch sechs weitere kommen werden.

Der Deezer-CEO nutzte die Investment-Bekanntgabe auch um Aktualisierungen des Produktes Deezer.com vorzustellen. Diese Neuerungen sind im wesentlichen Erweiterungen und Vertiefungen des Gemeinschaftslebens und des Musik-Erlebens.



Die Social Networking-Feature wurden erweitert, um Musik-Fans das gegenseitige Finden, das Miteinander-Verbinden und den wechselseitigen Playlist-Austausch und das Empfehlen zu erleichtern. Deezer zeichnet künftig Playlists aus, die von Nutzern abgegeben werden, indem diese auf marktspezifischen Seiten des Streaming-Dienst für alle Besucher und Kunden veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden personalisierte Musik-Bibliotheken um Konzert-Termine erweitert.



Darüber hinaus wurde die iPhone-App um einen Follower- und Empfehlungsfunktion ergänzt und mit einer optimierten Navigation ausgestattet. Diese Adaptionen werden in der Android-App in den kommenden Wochen ebenfalls umgesetzt.