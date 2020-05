Deezer fährt Mini

intDeezer erschließt sich über eine Kooperation mit der BMW Group einen weiteren Zielgruppen-Zugang und zu Menschen, die Mini fahren. Der Musik-Streaming-Dienst will mittels dem in den Autos integrierten Entertainment-System Mini Connected seine Funktion als mobiler und ständiger Begleiter seiner Nutzer und natürlich von Musik-Fans, die neue Bezieher des Audio-Dienstes. Mini Connected ist eine Apple-App, die über eine Schnittstelle im Fahrzeug in das Fahrerlebnis integriert werden kann und in diesen Tagen aktualisiert wurde und neben Deezer, foursquare, Facebook, Twitter und die Google Suche aufweist.