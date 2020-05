Deezer erschließt Windows-8-Welt

Der Musik-Streaming-Dienst ist mit dieser App schneller als die beiden Mitbewerb Spotify und Rdio.



Die Deezer-App ist natürlich optisch und in ihrer Navigierbarkeit in die Windows 8-Welt eingebettet. Daher läßt sich das Content-Angebot an individuelle Nutzungsvorlieben anpassen. Weiters ist in der App die sogenannte Snap-Funktion integriert. Damit kann die App parallel zur fortgesetzen Internet- und E-Mail-Nutzung laufen.



Deezer Strategie, das höchstmögliche Nutzerwachstum zu generieren, schlägt sich in einem, bis zu einem Jahr kostenlosen, individuellen "Probebetrieb", der klarerweise werbe-finanziert ist, nieder. Über diese Testphase und Leads soll dann Abonnenten für das Musik-Streaming-Service akquiriert werden.