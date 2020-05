Deezer erhält 100-Millionen-Euro-Kapitalzufuhr

Deezer will in 200 Märkten vertreten sein und hat dieses Expansionsziel in 100 bereits verwirklicht. Derzeit sind 26 Millionen Nutzer bei dem Streaming-Dienst registriert und 1,5 Millionen beziehen diesen in Form eines bezahlten Premium-Abonnements.



In Österreich wird Deezer vom Mobilfunk-Unternehmen T-Mobile etabliert. Der Mobilfunker Orange hielt zuletzt elf Prozent der Gesellschaftsanteile des Musik-Streaming-Anbieters und beabsichtigte diesen zu übernehmen. Von diesem Plan dürfte Orange mittlerweile abgekommen sein.



Diese Finanzierungsrunde gilt als die größte in der Internet-Unternehmensgeschichte in Frankreich.