Deezer entwickelt Android-App weiter

intDie im Augenblick verbreitete Android-App von Deezer hat demnächst ausgedient. Der Musik-Streaming-Dienst arbeitet an der nächsten Edition, die in als Beta-Version bereits Gestalt angenommen hat und ein Blick in die mobile Zukunft des Dienstes ist. Basis dieser künftigen App ist das Zielgruppen-Bild, dass Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren mehrheitlich Musik über mobile Endgeräte konsumieren. Darauf sind die Schlüssel-Feature der App ausgerichtet.