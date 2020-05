Deere Landwirt

Landwirte können auf der Lagerhaus-Facebook-Page sich zu, zumindest aus drei Personen bestehenden Teams zusammenfinden und zu einem der insgesamt sechs Roadshow-Terminen erscheinen. Der Initiator des Besuchs, der als "Team-Kapitän" geführt wird, nimmt an der Verlosung einer Reise zu einem John Deere-Werk in der USA teil.



Lagerhaus treibt auf diese Weise das Wachstum seiner Facebook-Community an.



atmedia.at