Deal abgeschlossen

Ausstieg aus der operativen Display-Vermarktung

Der am 6. Juli bekanntgegebene Verkauf von AdLink Media an die französische Hi-media Group ist vollzogen. Hi-media erreicht mit dieser Network-Expansion rund 127 Millionen Internet-Nutzer in neun europäischen Märkten. Die AdLink Group ist nun größter Aktionär des französischen Unternehmens.