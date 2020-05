DDMG schmiedet DOOH-Werbenetzwerk

Er verbindet mit dem Netzwerk ein vordergründiges Ziel. "Wir wollen wie im Internet Kampagnen mit Bewegtbildern und auch zeitlich begrenzte Kamapgnen im Werbenetzwerk abbilden können."



Das ist eine Kampfansage an die klassischen Außenwerbe-Unternehmen, die, gemessen an diesem Werbeflächen-Netzwerk, eine personal-intensive Affichage betreiben und mit im Schnitt vierwöchigen Aushang-Zyklen agieren.



Brunner will beispielsweise Tagesaktionen in dem Netzwerk platzieren.



Für die Bewirtschaftung des Netzes setzt DDMG das Tochterunternehmen ADMG und den Vertriebs- und Sales-Partner Goldbach Media Austria ein.



atmedia.at