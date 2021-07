David Schalkos "Altes Geld" vorab auf Flimmit

David Schalkos neue ORF-Serie "Altes Geld" ist noch vor der ORF-Ausstrahlung ab 27. März exklusiv auf der Video on Demand-Plattform Flimmit zu sehen. Dies teilte der ORF, der seine Beteiligung an der Videoplattform gerade von 25,1 auf 88 Prozent aufstockt, in einer Aussendung mit. Daneben ist die Serie auch als DVD bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich, und im Jung und Jung Verlag erscheinen die Drehbücher. ORF eins zeigt "Altes Geld" voraussichtlich im Herbst.