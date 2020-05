David, in die Knie gezwungen

uk // Das Medienreich von David Montgomery ist in Gefahr. Die Mecom-Gruppe steht mit einer erdrückenden Last an Schulden, der britischen Rezession, einem gerade noch wahrnehmbaren Aktienkurs und einbrechenden Werbeerlösen unter Handlungszwang. Das hoch-emotionale Gesundschrumpfen seiner deutschen und niederländischen Medien sowie die vergeblichen Bemühungen die dänischen Beteiligunen abzustoßen, mißlang. Jetzt muss Montgomery fast verkaufen. Das zu einem günstigen Preis. Der Schuldenberg wird nicht kleiner.